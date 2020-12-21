Красноярский край не вкладывал средства в подготовку чемпионата мира по фристайлу

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Красноярского края не вкладывали средства в подготовку чемпионата мира по фристайлу и сноуборду, который должен был пройти в Красноярске в 2025 году. Об этом сообщил журналистам министр спорта региона Павел Ростовцев.

Красноярск лишен возможности принять чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году

Ранее ТАСС сообщал, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) исключила заявку Красноярска на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду.

"Мы, по сути дела, еще ни копейки не вложили в подготовку чемпионата мира 2025 года", - сказал Ростовцев. При этом он отметил, что решение о проведении принимает совет FIS и "официального решения не было".

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду проходит раз в два года.