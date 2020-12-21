Никитина и Третьяков вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по скелетону

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по скелетону определился с составом команды на чемпионат Европы, который пройдет 8 января в германском Винтерберге. Как сообщил ТАСС старший тренер сборной Денис Алимов, в числе тех, кому предстоит бороться за награды европейского первенства, будут Елена Никитина и Александр Третьяков.

Чемпионат Европы по скелетону традиционно пройдет в рамках этапа Кубка мира.

"У нас уже есть понимание, кто выступит в Винтерберге. Это Елена Никитина, Юлия Канакина, Александр Третьяков, Никита Трегубов, Алена Фролова и Даниил Романов. Изменения в составе возможны только в случае, если у кого-то из спортсменов будут проблемы со здоровьем", - сказал Алимов.

Никитина, Канакина, Третьяков и Трегубов по решению тренерского штаба пропустили последний этап Кубка мира в австрийском Игльсе, вместо этого они отправились тренироваться в германский Альтенберг на трассу чемпионата мира.

"Мы сейчас в Альтенберге, продолжаем тренировочные мероприятия в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет здесь в феврале. Все проходит по плану, все здоровы. 24 декабря мы вернемся домой, а в первых числах января отправимся уже в Винтерберг", - добавил собеседник ТАСС.

Никитина и Третьяков одержали победы на этапе Кубка мира, который проходил в Игльсе 11 декабря.