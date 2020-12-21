Хованцев: безмедальный антирекорд больше давит на тренеров, чем на биатлонистов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Серия гонок сборной России по биатлону без медалей психологически больше бьет по тренерам, чем по спортсменам. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев, под руководством которого национальная команда в прошлом сезоне тоже выдала антирекордную серию.

В воскресенье завершился заключительный в декабре этап Кубка мира, в австрийском Хохфильцене безмедальная серия российских биатлонистов с учетом прошлого сезона достигла 39 гонок. Впервые сборная не завоевала ни одной награды на старте сезона.

"Прежде всего такая серия давит на тренеров. Руководство тоже находится в напряжении, что сказывается и на работе тренеров, от которых требуют результата", - сказал Хованцев.

"Но даже безмедальные выступления бывают разные. Одно дело, когда спортсмены регулярно занимают места с четвертого по шестое, другое - когда за четыре этапа единичные случаи попадания в десятку. Выступление команды в декабре дает тревожный сигнал", - отметил он.

За четыре этапа Кубка мира этого сезона в личных гонках только Александр Логинов сумел попасть в десятку сильнейших. В прошлом сезоне по ходу декабрьских этапов медали завоевывали Логинов, Матвей Елисеев и Светлана Миронова.

Последним награду российской команде принес Логинов, ставший третьим в гонке преследования на чемпионате мира в феврале 2020 года (гонки чемпионатов мира входят в программу Кубка мира).