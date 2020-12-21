Прием заявок кандидатов на пост президента РФС продлится до 28 декабря

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Прием документов с заявками на выборные должности в руководстве Российского футбольного союза (РФС) продлится до 28 декабря. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Внеочередная отчетно-выборная конференция РФС пройдет 4 февраля. Согласно избирательному регламенту РФС, утвержденному 2 октября, информация по лицам, выдвинутым в кандидаты на выборные должности, должна быть получена избирательным комитетом не менее чем за 40 календарных дней до начала конференции.

"Прием документов будет производиться до 28 декабря", - сказал Мельников.

Президентом РФС с 22 февраля 2019 года является председатель правления компании "Газпром нефть" Александр Дюков. С 2008 по 2017 год он являлся президентом "Зенита", а с 2017 года до назначения в РФС возглавлял совет директоров "Зенита".

В середине декабря Дюков был выдвинут кандидатом на пост президента РФС общим собранием межрегионального объединения федераций футбола "Северо-Запад".