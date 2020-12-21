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Футбол в Италии

СМИ: "Аталанта" заинтересована в покупке футболиста ЦСКА Влашича

Хорватский игрок рассматривается в качестве замены нападающему Алехандро Гомесу

ТАСС, 21 декабря. Итальянский футбольный клуб "Аталанта" намерен приобрести хорватского полузащитника ЦСКА Николу Влашича. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Calcio Atalanta.

23-летний Влашич рассматривается в качестве замены нападающему Алехандро Гомесу, у которого возник конфликт с главным тренером клуба Джан Пьеро Гасперини.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча, в которых отметился восемью голами. За "Аталанту" играет российский полузащитник Алексей Миранчук.

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