Драчев раскритиковал отбор в сборную России по биатлону на январские этапы Кубка мира

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Многие российские биатлонисты попали в состав сборной страны на январские этапы Кубка мира незаслуженно, поскольку должны были пройти дополнительный отбор на внутрироссийских стартах. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

По итогам первых четырех этапов Кубка мира нового сезона тренерский штаб сборной России выбрал восемь биатлонистов, которые гарантировали себе попадание на январские этапы Кубка мира. При этом в прошедших в декабре личных гонках в десятку сильнейших из всей сборной сумел попасть только Александр Логинов.

"Я не понимаю, как можно было таким образом провести отбор на январские этапы Кубка мира, - сказал Драчев. - На основе каких результатов отобрали четырех мальчиков и четырех девочек? Да, есть Саша Логинов - лидер команды, чьи результаты еще будут расти. Но остальные каким образом отобрались, за какие заслуги? У нас что, теперь отбираются за попадание в топ-25?"

"Если выше не поднимаются, то пусть все едут отбираться и выступают на "Ижевской винтовке". Если они не могут выступать на Кубке мира, то дайте место другим. По каким критериям отобрали этих спортсменов, за какие результаты? Совершенно непонятно. Раньше, чтобы застолбить себе место, надо было несколько раз попасть в шестерку или в десятку", - добавил он.

Право выступить в январе без отбора получили Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Евгения Павлова и Ульяна Кайшева.

Лариса Куклина, Татьяна Акимова, Тамара Воронина, Анастасия Гореева, Антон Бабиков и Карим Халили для возвращения в национальную команду теперь вынуждены показать высокие результаты на оставшихся в декабре этапах Кубка России, главным из которых станет "Ижевская винтовка".