Главный тренер "Спартака" Тедеско дисквалифицирован на три матча

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского клуба "Спартак" Доменико Тедеско на три матча. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.

Тедеско принял решение не продлевать контракт со "Спартаком" после матча с "Сочи"

"Запросили в КДК мотивировочную часть решения. После изучения материалов сформируем свою позицию", - сказал Фетисов, подтвердив, что Тедеско дисквалифицирован на три матча.

"Спартак" на выезде потерпел поражение от "Сочи" (0:1) в матче 18-го тура Тинькофф - Российской Премьер-лиги (РПЛ). После игры главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско в эфире "Матч Премьер" сообщил, что один из игроков "Сочи" ударил его помощника по окончании матча в подтрибунном помещении. После игры московский клуб выступил с заявлением, в котором отметил, что "тренер вратарей "Сочи" Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Доменико Тедеско".

В свою очередь у Тедеско в подтрибунном помещении возник конфликт с голкипером "Сочи" Сосланом Джанаевым.

Ранее Тедеско уже получал трехматчевую дисквалификацию во время матча 27-го тура РПЛ сезона-2019/20 против московского "Локомотива" (1:1) за споры с арбитром. Также на счету немецкого специалиста несколько пропусков матчей из-за перебора желтых карточек.

Тедеско стал главным тренером "Спартака" в октябре 2019 года, его контракт рассчитан до конца сезона, после матча с "Сочи" немецкий специалист заявил, что не намерен продлевать соглашение с клубом.