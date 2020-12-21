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Футбол в России

Арбитр матча РПЛ "Сочи" - "Спартак" Панин отстранен на неопределенный срок

По словам председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, Игорь Панин отстранен за нарушение кодекса арбитра

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) временно отстранил главного арбитра матча 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и московским "Спартаком" Игоря Панина. Об этом ТАСС сообщил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Ранее издание "Спорт-Экспресс" сообщало, что Панин после игры был замечен в одном из отелей Сочи, распивающим спиртные напитки в компании представителей местного клуба. Панин отрицает произошедшее.

"Отстранен на неопределенный срок. За нарушение кодекса арбитра", - сказал Хачатурянц.

Встреча "Сочи" - "Спартак" прошла 12 декабря и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза рассмотрела три спорных эпизода по просьбе клубов, но ни в одном из случаев не нашла ошибок у Панина.

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