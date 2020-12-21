Смертин: FARE согласилась с решением РФС, что в инциденте с Тедеско нет признаков расизма

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Организация "Футбол против расизма" (FARE) согласилась с решением контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС), что в инциденте в матче "Сочи" - "Спартак" с участием главного тренера гостей Доменико Тедеско и тренера хозяев Дмитрия Бородина нет признаков расизма. Об этом ТАСС сообщил офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.

После игры 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги, завершившейся победой "Сочи" со счетом 1:0, Тедеско отметил, что в перерыве встречи Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в его адрес с указанием на иную национальность специалиста.

"Мы предоставили на прошлое заседание КДК все необходимые материалы по данному делу. У нас было три версии этого высказывания в адрес тренера "Спартака" - две из них не носят ни расистского, ни националистического характера, одна является потенциальным проявлением ксенофобии. Однако ввиду того, что ни один свидетель точно не смог сказать, что кричали друг другу Бородин и Тедеско, отсутствуют видео- и аудиодоказательства, между участниками конфликта было приличное расстояние и английский не является их родным языком, становится невозможно определить, было ли на самом деле проявление дискриминации", - сказал Смертин.

"На прошлом заседании КДК было принято решение дополнительно официально запросить оценку ситуации также со стороны наших европейских партнеров из FARE, так как в их практике уже имелись подобные прецеденты. В итоге FARE согласилась с позицией РФС по данному вопросу", - добавил он.