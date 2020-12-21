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Массовый спорт

Матыцин обсудил развитие спорта в Мордовии с врио главы республики

На встрече затрагивались вопросы загрузки спортивных объектов в Мордовии и передачи в федеральную собственность ряда сооружений
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин обсудил с временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артемом Здуновым вопросы развития спорта в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Одним из основных стал вопрос загрузки спортивных объектов в Мордовии. Инфраструктура, созданная в республике, позволяет проводить в регионе учебно-тренировочные сборы, спортивные мероприятия всероссийского и международного уровня.

Также на встрече шла речь о возможности передачи в федеральную собственность спортивных школ олимпийского резерва по легкой атлетике и по зимним видам спорта, ледового дворца и республиканского спортивно-тренировочного центра "Старт". Дополнительно стороны обсудили завершение строительства в Саранске универсального зала.

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