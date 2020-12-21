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Чемпионат России по фигурному катанию

Дмитрий Алиев назвал причины отказа от участия в чемпионате России по фигурному катанию

Спортсмен ранее переболел коронавирусом

ТАСС, 21 декабря. Чемпион Европы Дмитрий Алиев объяснил, почему принял решение отказаться от участия в чемпионате России по фигурному катанию. Об этом он написал в Instagram.

Алиев пропустил пятый этап Кубка России, который проходил в Москве с 5 по 8 декабря, из-за заражения коронавирусом.

"Я очень сожалею о том, что не смогу выступить на грядущем чемпионате России. Я пробовал и надеялся, что после болезни у меня не уйдет форма и не будет истощения организма. К сожалению, за пять дней мне не удалось привести себя в рабочее состояние, чтобы биться так, как я хочу. Я пытался обмануть природу, но она оказалась мудрее", - написал Алиев.

Также он поблагодарил своих болельщиков за оказываемую ему поддержку. "Спасибо за вашу поддержку и за то, что вы ждете. Берегите себя и свое здоровье", - добавил он.

Алиеву 21 год. Помимо золотой медали чемпионата Европы, в его активе серебро европейского первенства. Алиев также является чемпионом России.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 24 по 26 декабря.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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