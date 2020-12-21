Легков поддержал норвежского лыжника Нортуга, которого приговорили к тюрьме

МОСКВА, 21 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Норвежец Петтер Нортуг остается кумиром для большого числа людей и одним из лучших лыжников мира, тюремное заключение поможет ему изменить свой образ жизни. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Александр Легков.

Двукратный олимпийский чемпион Нортуг был приговорен к семи месяцам тюремного заключения за хранение наркотиков и нарушение правил дорожного движения. 34-летний норвежец также пожизненно лишен водительских прав.

"Желаю ему побыстрее оттуда выбраться, - сказал Легков. - Вправит ли это ему мозги? Однозначно, такие истории заставляют задуматься о будущем", - сказал Легков.

"Хуже к нему я относиться точно не стану. Пусть он приезжает в Россию, я проведу с ним правильную спортивную работу. Для меня он в любом случае остается королем, лучшим из лучших. На него надо равняться, единственное, не в таких случаях. Во время спортивной карьеры он являлся кумиром для многих, пусть таким и остается. Желаю ему, чтобы это все побыстрее закончилось", - добавил он.

В августе Нортуг сообщил, что полиция остановила его за превышение скорости, а в его доме было обнаружено небольшое количество наркотиков - кокаина.

Нортуг является двукратным чемпионом Олимпийских игр 2010 года (командный спринт и гонка на 50 км классическим стилем), также на той Олимпиаде он завоевал серебряную медаль в эстафете и бронзовую награду в личном спринте. Норвежец становился победителем гонок на чемпионатах мира 13 раз. В 2018 году он завершил карьеру.