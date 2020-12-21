Чагин: "Камаз-мастер" не паникует из-за закрытия границ Саудовской Аравии перед "Дакаром"

МОСКВА, 21 декабрь. /ТАСС/. Решение властей Саудовской Аравии приостановить международное авиасообщение перед стартующим в январе ралли "Дакар" не вызвало панику в команде "Камаз-мастер". Об этом ТАСС сообщил руководитель команды Владимир Чагин.

Саудовская Аравия объявила в воскресенье о приостановке международного авиасообщения из-за отмеченной в нескольких странах мутации коронавируса. Не менее чем на неделю закрыты все сухопутные, воздушные и морские границы.

"Команда живет вылетом на гонку, никакой другой информации мы не имеем. Официально гонку никто не отменял, хотя сегодняшняя информация спортивное сообщество и взбудоражила. Но в команде никакой паники нет. Если организаторы дадут какую-то другую информацию насчет "Дакара", тогда уже будет видно, но сейчас все по-прежнему, команда живет предстоящей гонкой", - сказал Чагин.

Ралли "Дакар" в 2021 году должно пройти по территории Саудовской Аравии с 3 по 15 января. В нем примут участие четыре экипажа "Камаза" - действующего чемпиона "Дакара" Андрея Каргинова, а также Антона Шибалова, Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова. Экипажи "Камаза" побеждали в зачете грузовиков 17 раз.