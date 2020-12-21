Карякин: закрытие авиасообщения с Саудовской Аравией не отменит ралли "Дакар"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Ралли-марафон "Дакар" состоится, несмотря на то, что Саудовская Аравия приостановила сообщение с другими странами. Такое мнение ТАСС высказал победитель "Дакара", российский гонщик Сергей Карякин.

В воскресенье Саудовская Аравия объявила о приостановке международного авиасообщения из-за отмеченной в нескольких странах мутации коронавируса. Кроме того, временно закрывается въезд в страну через сухопутные переходы и морские порты.

"Не думаю, что "Дакар" отменят. Принц Саудовской Аравии говорил, что все будет хорошо и что гонщиков ждут. Думаю, что вся эта сегодняшняя горячка связана, скорее, с какими-то манипуляциями рынком, общественным мнением. Все успокоится, и мы спокойно полетим в Саудовскую Аравию", - отметил Карякин.

"Тем не менее наши билеты уже отменили, - добавил собеседник ТАСС. - Попасть по ним в Саудовскую Аравию мы уже не можем. Сейчас будем менять билеты, покупать другие, так что на нас эта история уже отразилась".

Экипаж Карякина занял второе место на ралли-рейде "Дакар" 2020 года в классе багги. Гонщик является победителем "Дакара" 2017 года в зачете квадроциклов.