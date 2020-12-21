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Футбол в Англии

Финал Кубка Английской футбольной лиги перенесен на 25 апреля

Решение принято для того, чтобы повысить шансы присутствия болельщиков на матче

ТАСС, 21 декабря. Финальная игра Кубка Английской футбольной лиги перенесена на 25 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Изначально матч должен был пройти 28 февраля.

"Целью лиги является проведение финала с максимально возможным присутствием болельщиков, поэтому было принято решение перенести игру с ее первоначальной даты на более позднюю в этом году, - говорится в сообщении. - Количество разрешенных болельщиков будет зависеть от правительственных указаний, действующих в то время, и есть надежда, что перенос предоставит клубам и их болельщикам лучшую возможность лично присутствовать на этом мероприятии".

Четвертьфинальная стадия турнира пройдет 22-23 декабря.

Накануне общее число умерших после заражения коронавирусом в Великобритании превысило 67 тыс., что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев заражения в стране превышает 2,04 млн.

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