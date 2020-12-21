Финал Кубка Английской футбольной лиги перенесен на 25 апреля

ТАСС, 21 декабря. Финальная игра Кубка Английской футбольной лиги перенесена на 25 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Изначально матч должен был пройти 28 февраля.

"Целью лиги является проведение финала с максимально возможным присутствием болельщиков, поэтому было принято решение перенести игру с ее первоначальной даты на более позднюю в этом году, - говорится в сообщении. - Количество разрешенных болельщиков будет зависеть от правительственных указаний, действующих в то время, и есть надежда, что перенос предоставит клубам и их болельщикам лучшую возможность лично присутствовать на этом мероприятии".

Четвертьфинальная стадия турнира пройдет 22-23 декабря.

Накануне общее число умерших после заражения коронавирусом в Великобритании превысило 67 тыс., что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев заражения в стране превышает 2,04 млн.