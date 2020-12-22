Мать чемпиона мира по футболу Роналдиньо находится в реанимации из-за коронавируса

ТАСС, 22 декабря. Дона Мигуэлина, мать чемпиона мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо, находится в реанимации из-за заражения коронавирусом. Об этом Роналдиньо сообщил в "Твиттере".

"Моя мама заразилась коронавирусом, и мы боремся за ее скорейшее выздоровление. Она находится в реанимации, получает всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении бывшего футболиста сборной Бразилии.

В октябре Роналдиньо сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией. Он отмечал, что болезнь протекала бессимптомно.

Роналдиньо выступал за бразильские команды "Гремио", "Фламенго", "Атлетико Минейро", французский "Пари Сен-Жермен", испанскую "Барселону", итальянский "Милан", мексиканский "Керетаро". Последним клубом полузащитника был бразильский "Флуминенсе", за который он играл в 2015 году. В составе "Барселоны" Роналдиньо выиграл Лигу чемпионов, стал двукратным победителем чемпионата Испании. Выступая за "Милан", он выиграл чемпионат Италии.

В 2004 и 2005 годах бразилец признавался лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА), в 2005 году он удостоился награды "Золотой мяч".

В составе сборной Бразилии Роналдиньо также стал победителем Кубка Америки, Кубка конфедераций и бронзовым призером Олимпиады-2008. Всего за национальную команду он провел 97 матчей и забил 33 гола.