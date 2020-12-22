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ММА

Махачев проведет бой с Добером на турнире UFC 259

Поединок пройдет 6 марта
Ислам Махачев (слева) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Ислам Махачев (слева)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россиянин Ислам Махачев проведет бой против американца Дрю Добера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 6 марта. Об этом ТАСС сообщили в команде американца.

"Бой Махачев - Добер состоится 6 марта на турнире UFC 259", - сказал собеседник агентства.

Менеджер Махачева Ризван Магомедов подтвердил существующую договоренность, отметив, что контракты пока не подписаны.

В активе Махачева 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. На счету Добера 23 победы и девять поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

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