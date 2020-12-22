Руководитель "Камаз-мастер" Чагин рассказал, что переболел COVID-19 в июле

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Руководитель гоночной команды "Камаз-мастер" и семикратный победитель ралли-марафона "Дакар" Владимир Чагин переболел COVID-19 в июле. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Коронавирус не обошел команду стороной, где-то треть переболела. Я тоже болел в июле, у меня было 20% поражения легких, но уже восстановился и продолжаю активно работать, - рассказал Чагин. - Сейчас мы все стараемся поберечься перед "Дакаром", как можно меньше бывать в общественных местах. Очень важно сохранить здоровье и никому, особенно экипажам, не заболеть перед стартом".

Ралли "Дакар" в 2021 году должно пройти по территории Саудовской Аравии с 3 по 15 января. В нем примут участие четыре экипажа "Камаз-мастер" - действующего чемпиона "Дакара" Андрея Каргинова, а также Антона Шибалова, Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова. Экипажи "Камаз-мастер" побеждали в зачете грузовиков 17 раз.