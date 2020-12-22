Чагин: команда "Камаз-мастер" после "Дакара" пройдет вакцинацию от коронавируса

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Команда "Камаз-мастер" пройдет вакцинацию от коронавируса после возвращения с ралли-рейда "Дакар". Об этом руководитель команды Владимир Чагин рассказал в интервью ТАСС.

"Держим руку на пульсе, консультируемся с врачами по этому вопросу. Пока не вакцинировались, но этот вопрос рассматривается. Перед "Дакаром" уже не успеем, но после возвращения обязательно сделаем прививки, это нужное и важное дело", - рассказал Чагин.

Ралли "Дакар" в 2021 году должно пройти по территории Саудовской Аравии с 3 по 15 января. В нем примут участие четыре экипажа "Камаза" - действующего чемпиона "Дакара" Андрея Каргинова, а также Антона Шибалова, Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова. Экипажи "Камаза" побеждали в зачете грузовиков 17 раз.

Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/10311935.