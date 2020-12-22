WADA заявило, что РУСАДА может продолжать допинг-тестирование, потеряв статус соответствия

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сможет продолжать тестировать спортсменов на допинг после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) в прошлый четверг лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"В целях поддержания антидопинговой системы РУСАДА будет продолжать выполнять свои антидопинговые обязанности в России. WADA будет контролировать свою деятельность, чтобы гарантировать, что программы реализуются в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и со всей должной оперативной независимостью. Это соответствует пункту 55 рекомендации независимого комитета WADA по рассмотрению соблюдения требований, которая была единогласно одобрена исполкомом WADA в декабре 2019 года", - сообщил представитель пресс-службы WADA.

CAS признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу единогласным решением трех судей за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и находящихся в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.