В Союзе конькобежцев России рассчитывают на восстановление Кулижникова к главным стартам

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Союз конькобежцев России (СКР) рассчитывает, что восьмикратный чемпион мира Павел Кулижников успеет восстановиться от COVID-19 к ближайшим международным стартам. Об этом ТАСС рассказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

В январе в Херенвене пройдет чемпионат Европы в многоборье и два этапа Кубка мира. В середине февраля там же состоится чемпионат мира на отдельных дистанциях.

"Кулижников болеет коронавирусом уже примерно неделю, переносит болезнь в достаточно легкой форме, - сказала Барышева. - Рассчитываем, что он сможет восстановиться к международным стартам. По его отбору в команду у нас сомнений нет, главное, чтобы спортсмен восстановился".

Кулижников является трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье и пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях. На чемпионате мира - 2020 на отдельных дистанциях, который проходил в феврале в американском Солт-Лейк-Сити, он выиграл золото на дистанциях 500 м и 1 000 м. Российский конькобежец является рекордсменом мира на обеих дистанциях.