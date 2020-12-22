Отец Кулижникова рассказал о самочувствии заболевшего коронавирусом конькобежца

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Восьмикратный чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулижников чувствует себя нормально, хотя и потерял обоняние из-за болезни. Об этом ТАСС рассказал отец спортсмена Александр Кулижников.

Ранее исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева сообщила, что Кулижников болеет коронавирусом.

"Приболел немного, но чувствует себя практически нормально. Рассказал, что готовил яичницу и не заметил даже, что она уже подгорает, так и понял, что запахи не чувствует. Потерял обоняние, вкусы тоже стал хуже чувствовать, но не температурит. Самочувствие более-менее, нормальное", - сказал Александр Кулижников.

Кулижников является трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье и пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях. На чемпионате мира - 2020 на отдельных дистанциях, который проходил в феврале в американском Солт-Лейк-Сити, он выиграл золото на дистанциях 500 м и 1 000 м. Российский конькобежец является рекордсменом мира на обеих дистанциях.