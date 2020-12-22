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Мировой футбол

Давид Алаба седьмой раз признан лучшим футболистом года в Австрии

Защитник выступает за "Баварию"

ВЕНА, 22 декабря. /ТАСС/. Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба признан лучшим футболистом 2020 года в Австрии. Таковы результаты опубликованного во вторник голосования главных тренеров 12 клубов австрийской бундеслиги, которое ежегодно проводит Австрийское агентство печати.

Главная австрийская футбольная награда присуждена Алабе седьмой раз в карьере. Он уже становился лучшим футболистом Австрии в 2011-2016 годах. Спортсмен является рекордсменом по обладанию этим титулом.

Впервые присуждение титула лучшего футболиста Австрии состоялось в 1984 году.

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