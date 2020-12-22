Академию Карполя в Екатеринбурге задействуют в проведении ЧМ-2022 по волейболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Свердловская область продолжает готовиться к проведению чемпионата мира по волейболу 2022 года, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Ведется модернизация спортивных объектов, академию Николая Карполя планируется задействовать в качестве тренировочной площадки для участников, сообщил журналистам губернатор региона Евгений Куйвашев.

17 декабря CAS опубликовал решение, согласно которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. При этом уточняется, что перенос турнира возможен только при определенных условиях.

"Те решения, которые были приняты до вступления в силу решения суда, обязательны к исполнению - это касается и мероприятий, связанных с проведением чемпионата мира по волейболу, - сказал Куйвашев. - Безусловно, они будут проведены, когда будет позволять эпидемиологическая ситуация. Мы продолжаем готовиться, проведение планируем во Дворце игровых видов спорта, ведется модернизация, идет ремонт. К 2022 году там будет все подготовлено. Академия Карполя будет использована в качестве тренировочных площадок для участников чемпионата мира".

Академия волейбола имени Николая Карполя разместится на земельном участке площадью 5,5 тыс. кв. м, сдача объекта в эксплуатацию запланирована на декабрь 2020 года. Академия будет состоять из трех корпусов - тренировочного комплекса, арены для выступлений и общежития с учебно-административными помещениями. Спортивный комплекс станет одним из учебно-тренировочных центров клуба "Уралочка", академию также планируется задействовать во время проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

Чемпионат мира по волейболу должен пройти в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Финал турнира планируется провести в Москве на "ВТБ-Арене".