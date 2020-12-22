Боец Петтис хочет вернуться в легкий вес и взять реванш у Фергюсона в UFC

ТАСС, 22 декабря. Американский боец смешанных единоборств (ММА) Энтони Петтис хочет вернуться в легкий вес и провести бой-реванш с соотечественником Тони Фергюсоном. Его комментарий приводит портал MMA Junkie.

Петтис и Фергюсон провели первый бой в октябре 2018 года на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, тогда Фергюсон одержал победу во втором раунде техническим нокаутом.

"Я думаю, что имеет смысл провести бой против Фергюсона, - сказал Петтис. - Он потерпел поражение в последних двух поединках против крутых ребят. Ненавижу, когда кто-то говорит, что с Тони покончено, - он опасный парень. Думаю, что бой с ним будет хорошим для возвращения в легкий вес".

"В прошлый раз он рано поймал меня своими локтями, так что я внесу некоторые корректировки и проведу полный тренировочный лагерь. Не хочу умалять заслуг Тони, но тогда сгонка веса была ужасной, и я был психологически не готов. Я просто должен был провести эти 155 боев, но не хотел этого. Однако теперь решение буду принимать я", - добавил 33-летний боец.