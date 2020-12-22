Новосибирский биатлонный комплекс реконструируют в 2023 году

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Новосибирской биатлонный комплекс, на котором были подготовлены шесть олимпийских чемпионов, реконструируют в 2022-2023 годах. Об этом сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Новосибирск является одним из центров подготовки биатлонистов. На базе Новосибирского биатлонного комплекса были подготовлены шесть олимпийских чемпионов, 28 чемпионов и призеров чемпионатов мира среди взрослых и молодежи.

"Мы сегодня говорим о реконструкции биатлонного комплекса, который будем планировать вместе с Минспортом. Это уникальный объект, который принимал этапы Кубка мира, на нем выступали знаменитые спортсмены уровня Уле-Эйнара Бьорндалена", - сказал Ахапов.

По его словам, реконструкция планируется с привлечением федеральных средств. Проектные работы будут сделаны в 2021 году. Провести же саму реконструкцию планируется в 2022-2023 годах.

Новосибирский биатлонный комплекс был сооружен в 1968 году после Олимпиады в Гренобле. В 1971 году появилось новое стрельбище, оно было радиофицировано, а трибуна на две тысячи мест с судейской вышкой закрывала огневой рубеж от ветра. В 1991 году Новосибирск впервые принял соревнования этапа Кубка мира, тогда же было переделано стрельбище, построен административный блок, вмещавший в себя комнаты подготовки лыж, пресс-бар, конференц-зал. После этого Новосибирский биатлонный комплекс еще трижды принимал этапы Кубка мира.