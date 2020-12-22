Финальный матч чемпионата Бразилии по футболу среди юношей закончился массовой дракой

ТАСС, 22 декабря. Матч финала чемпионата Бразилии среди юношей до 17 лет между командами "Атлетико Паранаэнсе" и "Флуминенсе" закончился массовой дракой футболистов.

На второй добавленной ко второму тайму минуте игрок "Атлетико Паранаэнсе" сфолил на нападающем "Флуминенсе". В результате между двумя игроками возник конфликт, в который вмешались сначала другие игроки, находившиеся на поле, а затем запасные. Арбитры матча попытались остановить спортсменов, однако сделать этого без помощи персонала команд не удалось.

По сообщениям СМИ, удаления по итогам драки получили девять футболистов.