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Мировой футбол

Финальный матч чемпионата Бразилии по футболу среди юношей закончился массовой дракой

Удаления по итогам драки получили девять футболистов

ТАСС, 22 декабря. Матч финала чемпионата Бразилии среди юношей до 17 лет между командами "Атлетико Паранаэнсе" и "Флуминенсе" закончился массовой дракой футболистов.

На второй добавленной ко второму тайму минуте игрок "Атлетико Паранаэнсе" сфолил на нападающем "Флуминенсе". В результате между двумя игроками возник конфликт, в который вмешались сначала другие игроки, находившиеся на поле, а затем запасные. Арбитры матча попытались остановить спортсменов, однако сделать этого без помощи персонала команд не удалось.

По сообщениям СМИ, удаления по итогам драки получили девять футболистов.

Матч был завершен со счетом 2:1 в пользу "Флуминенсе", который стал победителем чемпионата.

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