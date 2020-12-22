Власти Саудовской Аравии подтвердили проведение ралли-марафона "Дакар"

ТАСС, 22 декабря. Власти Саудовской Аравии заверили организаторов ралли "Дакар", что все участники без проблем смогут добраться до старта соревнований. Об этом сообщает портал SoyMotor.

В воскресенье Саудовская Аравия объявила о приостановке международного авиасообщения из-за отмеченной в нескольких странах мутации коронавируса. Кроме того, временно закрывается въезд в страну через сухопутные переходы и морские порты.

"Для всех, кто успел забронировать билеты в Джидду, будут организованы специальные рейсы вне зависимости от страны, в которой они находятся в настоящее время. Принимая во внимание санитарный протокол, который был введен для проведения "Дакара", министерство спорта Саудовской Аравии сделает все необходимое, чтобы принять участников и обеспечить лучшие условия", - говорится в сообщении властей.

Проведение "Дакара" по территории Саудовской Аравии запланировано на период с 3 по 15 января.