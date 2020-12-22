СМИ: Массимо Каррера будет уволен с поста главного тренера футбольного клуба АЕК

ТАСС, 22 декабря. Итальянский специалист Массимо Каррера будет отправлен в отставку с поста главного тренера греческого футбольного клуба АЕК. Об этом сообщил в Twitter греческий журналист издания Sportime Яннис Хорианопулос.
После 12 матчей АЕК занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Греции, набрав 24 очка, отставание от идущего первым "Олимпиакоса" составляет восемь баллов. Ранее АЕК не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы, одержав лишь одну победу в шести матчах групповой стадии.
"Массимо Карреру скоро уволят из афинского АЕКа", - написал Хорианопулос.
Massimo Carrera is about to be sacked from #AEK Athens #Carrera— Giannis Chorianopoulos (@choria80) December 22, 2020
Каррере 56 лет, он возглавляет АЕК с 2019 года, контракт рассчитан на два года. С 2016 по 2018 год итальянец занимал должность главного тренера московского "Спартака", вместе с которым стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и обладателем Суперкубка России (2017). Также Каррера входил в тренерский штаб "Ювентуса" и сборной Италии.