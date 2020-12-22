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Мировой футбол

СМИ: Массимо Каррера будет уволен с поста главного тренера футбольного клуба АЕК

После 12 матчей АЕК занимает четвертое место, отставая от "Олимпиакоса" на восемь очков
Главный тренер АЕК Массимо Каррера EPA-EFE/HUGO DELGADO
Описание
Главный тренер АЕК Массимо Каррера
© EPA-EFE/HUGO DELGADO

ТАСС, 22 декабря. Итальянский специалист Массимо Каррера будет отправлен в отставку с поста главного тренера греческого футбольного клуба АЕК. Об этом сообщил в Twitter греческий журналист издания Sportime Яннис Хорианопулос.

После 12 матчей АЕК занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Греции, набрав 24 очка, отставание от идущего первым "Олимпиакоса" составляет восемь баллов. Ранее АЕК не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы, одержав лишь одну победу в шести матчах групповой стадии.

"Массимо Карреру скоро уволят из афинского АЕКа", - написал Хорианопулос.

Каррере 56 лет, он возглавляет АЕК с 2019 года, контракт рассчитан на два года. С 2016 по 2018 год итальянец занимал должность главного тренера московского "Спартака", вместе с которым стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и обладателем Суперкубка России (2017). Также Каррера входил в тренерский штаб "Ювентуса" и сборной Италии.

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Мировой футбол
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