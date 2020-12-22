Аскаров: Кубок Карьяла был хорошей подготовкой к молодежному ЧМ по хоккею

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Первый этап Еврохоккейтура - Кубок Карьяла, проходивший в Финляндии, был хорошей подготовкой к предстоящему молодежному чемпионату мира. Такое мнение высказал голкипер молодежной сборной России Ярослав Аскаров, комментарий которого приводит пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Сборная России выиграла первый этап Евротура, выступая молодежным составом под руководством главного тренера молодежной сборной Игоря Ларионова.

"Для всей команды это был эмоциональный подъем на 100%, - сказал Аскаров. - Ребята все воспряли духом, все понимают, что мы можем играть, у нас есть команда, хорошая команда и хороший коллектив. При правильном подходе команда может хорошо сыграть, нужно просто хорошо подойти к турниру. Кубок Карьяла был хорошей подготовкой".

Аскарову 18 лет, он является игроком системы санкт-петербургского СКА, в нынешнем сезоне на его счету семь матчей в КХЛ и два - в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года Аскаров был выбрал в первом раунде под 11-м общим номером, что стало самым высоким номером в истории драфтов НХЛ среди российских вратарей. В 2019 году Аскаров стал обладателем Кубка Глинки/Гретцки в составе юниорской сборной России. В 2020 году он выступал на молодежном чемпионате мира (игроки не старше 20 лет) и завоевал серебряную медаль.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. Стартовый матч россияне проведут 26 декабря против сборной США.