Международная федерация хоккея не рассматривает возможность проведения ЧМ в сентябре

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) не рассматривает вариант проведения чемпионата мира в сентябре. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь организации Хорст Лихтнер.

Последние годы турнир стартует в начале мая.

"На самом деле это очень старый вопрос, ему уже 20 лет - все время, что я работаю в организации. Последние 40-50 лет федерация установила прекрасное время для проведения чемпионата мира - конец апреля - начало мая. Мы занимаем очень важные позиции, присутствуем в международном пространстве даже в олимпийский год", - сказал Лихтнер.

"Мы достигли хороших компромиссных условий с различными клубами и федерациями. Кроме того, игроки Национальной хоккейной лиги имеют возможность выступить на чемпионате мира. Существующая последние 30 лет система нас полностью устраивает, поэтому мы сейчас не рассматриваем идею проводить чемпионат мира в сентябре", - добавил он.

В последний раз в сентябре крупным международным хоккейным соревнованием был Кубок мира, проводившийся в Торонто в 2016 году с участием игроков НХЛ.