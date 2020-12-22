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Зимние олимпийские виды спорта

Определен состав сборной России по бобслею на чемпионат Европы в Германии

Турнир пройдет с 9 по 10 января
Ростислав Гайтюкевич и Илья Малых IBSF/Viesturs Lacis
Описание
Ростислав Гайтюкевич и Илья Малых
© IBSF/Viesturs Lacis

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по бобслею определил состав команды на чемпионат Европы, который пройдет в германском Винтерберге с 9 по 10 января. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной Павел Щегловский.

Чемпионат Европы по бобслею традиционно пройдет в рамках этапа Кубка мира.

"В состав мужской команды вошли пилоты Ростислав Гайтюкевич и Алексей Стульнев, выступавшие на двух последних этапах Кубка мира в Австрии, - сказал Щегловский. - Запасной пилот - Максим Андрианов. Гайтюкевич и Стульнев лучше всех выступили на отборочных стартах, мы не намерены ничего менять. В женских состязаниях выступят пилоты Надежда Сергеева, Любовь Черных и Анастасия Макарова".

С разгоняющими тренеры определятся незадолго до начала соревнований. Щегловский также признался, что очень надеется на отсутствие проблем со здоровьем у его спортсменов в дальнейшем.

Сборная России по бобслею в полном составе вынуждена была пропустить два первых этапа Кубка мира, которые проходили во второй половине ноября в латвийской Сигулде, по причине того, что три спортсмена заразились коронавирусом, а остальным пришлось отбывать двухнедельный карантин.

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