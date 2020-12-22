СМИ: бюджет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио увеличен до $15,8 млрд

ТАСС, 22 декабря. Общий бюджет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио из-за переноса на год увеличился до $15,8 млрд. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на год. По этой причине общий бюджет вырос на 294 млрд йен (около $2,85 млрд). Большая часть суммы необходима для покрытия расходов, связанных с благоустройством спортивных объектов и обслуживанием Олимпийской деревни. 96 млрд йен ($931 млн) будут выделены на меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Оргкомитет "Токио-2020" покроет 721 млрд йен (около $6,97 млрд) из общей суммы, власти города - 702 млрд йен ($6,787 млрд), оставшуюся сумму выплатит правительство Японии. Международный олимпийский комитет дополнительно выплатит около 20 млрд йен ($193 млн) за перенос соревнований по спортивной ходьбе из Токио в Саппоро из-за опасений по поводу сильной жары в столице Японии.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские - с 24 августа по 5 сентября.