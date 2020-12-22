Фигуристка Алена Косторная пропустит чемпионат России в Челябинске

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Чемпионка Европы Алена Косторная не выступит на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

Ранее спортсменка пропустила пятый этап Кубка России, который прошел в начале декабря в Москве, из-за положительного теста на коронавирус. 15 декабря в Instagram-аккаунте академии "Ангелы Плющенко", где тренируется спортсменка, появилась информация о возвращении Косторной к тренировкам. На этапе Кубка России в Саранске спортсменка была второй.

В июле Косторная перешла к Плющенко из группы Тутберидзе. Косторная дебютировала во взрослом фигурном катании в 2019 году.

Соревнования в Челябинске пройдут с 24 по 26 декабря. Чемпионат России был отборочным турниром к первенству Европы, однако в нынешнем сезоне из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции Международный союз конькобежцев был вынужден отменить турнир. Чемпионат мира, который должен пройти в конце марта в Стокгольме, пока остается в силе.