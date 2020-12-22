Горшков: Косторная не поедет в Челябинск, поскольку не успела восстановиться от болезни

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Чемпионка Европы Алена Косторная не примет участия в чемпионате России по фигурному катанию, поскольку не успела восстановиться от коронавируса. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

"Косторная еще не успела восстановиться после перенесенного заболевания и набрать необходимую для выступления форму", - сказал Горшков.

Ранее спортсменка пропустила пятый этап Кубка России, который прошел в начале декабря в Москве, из-за положительного теста на коронавирус.

Соревнования в Челябинске пройдут с 24 по 26 декабря. Чемпионат России был отборочным турниром к первенству Европы, однако в нынешнем сезоне из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции Международный союз конькобежцев был вынужден отменить турнир. Чемпионат мира, который должен пройти в конце марта в Стокгольме, пока остается в силе.