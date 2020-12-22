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Чемпионат России по фигурному катанию

Горшков: Косторная не поедет в Челябинск, поскольку не успела восстановиться от болезни

Чемпионка Европы не выступит на чемпионате России, который пройдет 24-26 декабря
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Чемпионка Европы Алена Косторная не примет участия в чемпионате России по фигурному катанию, поскольку не успела восстановиться от коронавируса. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

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"Косторная еще не успела восстановиться после перенесенного заболевания и набрать необходимую для выступления форму", - сказал Горшков.

Ранее спортсменка пропустила пятый этап Кубка России, который прошел в начале декабря в Москве, из-за положительного теста на коронавирус.

Соревнования в Челябинске пройдут с 24 по 26 декабря. Чемпионат России был отборочным турниром к первенству Европы, однако в нынешнем сезоне из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции Международный союз конькобежцев был вынужден отменить турнир. Чемпионат мира, который должен пройти в конце марта в Стокгольме, пока остается в силе.

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Чемпионат России по фигурному катанию
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