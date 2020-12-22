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Чемпионат России по фигурному катанию

Здоровье не позволит Тарасовой приехать на чемпионат России по фигурному катанию

Турнир пройдет в Челябинске с 24 по 26 декабря
Татьяна Тарасова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова по состоянию здоровья вынуждена пропустить чемпионат России в Челябинске, где она планировала работать комментатором. Об этом она сообщила ТАСС.

Чемпионат России пройдет с 24 по 26 декабря, транслировать соревнования будет Первый канал.

"Здоровье пока не позволяет, поэтому я не поеду", - сказала Тарасова.

При этом она не исключает, что ей удастся удаленно прокомментировать соревнования. "Возможно, я немного прокомментирую из дома, если мне все настроят", - отметила Тарасова.

Чемпионат России должен был стать отборочным турниром к первенству Европы, однако в нынешнем сезоне из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции Международный союз конькобежцев вынужден был отменить турнир. Чемпионат мира, который должен пройти в конце марта в Стокгольме, пока остается в силе.

Теги
Тарасова, Татьяна АнатольевнаЧемпионат России по фигурному катанию
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