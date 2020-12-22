Здоровье не позволит Тарасовой приехать на чемпионат России по фигурному катанию

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова по состоянию здоровья вынуждена пропустить чемпионат России в Челябинске, где она планировала работать комментатором. Об этом она сообщила ТАСС.

Чемпионат России пройдет с 24 по 26 декабря, транслировать соревнования будет Первый канал.

"Здоровье пока не позволяет, поэтому я не поеду", - сказала Тарасова.

При этом она не исключает, что ей удастся удаленно прокомментировать соревнования. "Возможно, я немного прокомментирую из дома, если мне все настроят", - отметила Тарасова.

Чемпионат России должен был стать отборочным турниром к первенству Европы, однако в нынешнем сезоне из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции Международный союз конькобежцев вынужден был отменить турнир. Чемпионат мира, который должен пройти в конце марта в Стокгольме, пока остается в силе.