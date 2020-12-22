Тренер Мишин подтвердил намерение Коляды и Туктамышевой участвовать в чемпионате России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Тренер Алексей Мишин подтвердил, что Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда намерены участвовать в чемпионате России по фигурному катанию. Об этом он рассказал ТАСС.

Соревнования пройдут в Челябинске с 24 по 26 декабря.

"Несмотря на определенные сложности со здоровьем, Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева намерены выступить на чемпионате России. Приложим для этого все усилия", - сказал Мишин.

На прошлогоднем турнире Коляда стал серебряным призером, Туктамышева не выступала. Ранее от участия в турнире отказались Алена Косторная, Евгения Медведева, Дмитрий Алиев и танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.