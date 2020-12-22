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Футбол в России

Сайманов, Галицкий и Соловьев выдвинуты кандидатами в исполком РФС

Выборы пройдут в феврале 2021 года
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов, глава совета директоров московского "Динамо" Юрий Соловьев и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий выдвинуты Российской премьер-лигой (РПЛ) в качестве кандидатов в исполком Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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Такое решение было принято на общем собрании клубов РПЛ. Также был утвержден бюджет РПЛ на 2020-2021 годы.

В нынешний состав исполкома РФС, помимо Галицкого, входят владелец московского "Спартака" Леонид Федун и президент столичного ЦСКА Евгений Гинер.

Ранее в кандидаты в исполком РФС была выдвинута президент Федерации футбола Санкт-Петербурга, председатель совета директоров ФК "Зенит" Елена Илюхина. Выборы пройдут в феврале 2021 года, в исполком войдут три представителя.

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