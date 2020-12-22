Клубы РПЛ поддержали кандидатуру Дюкова на пост президента РФС

ТАСС, 22 декабря. Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержали кандидатуру Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Выборы пройдут 4 февраля 2021 года. Ранее Дюков был выдвинут кандидатом в президенты РФС от межрегионального объединения федераций футбола "Северо-Запад". Согласно уставу, кандидат в президенты РФС может выдвигаться не менее чем пятью членами организации. Выдвижение кандидатов продлится до 28 декабря.

Дюкову 53 года, он возглавляет РФС с 22 февраля 2019 года. С 2008 по 2017 год он являлся президентом "Зенита". С 2017 года до назначения в РФС возглавлял совет директоров "Зенита".