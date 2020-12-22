РПЛ проведет встречи по судьбе "Тамбова" в январе

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) планирует в январе провести встречи, на которых будет решаться дальнейшая судьба футбольного клуба "Тамбов" в лиге. Об этом на пресс-конференции сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

"Наметили дальнейшие шаги, в январе еще пройдут наши встречи, сделаем все возможное, чтобы "Тамбов" продолжил участие в наших соревнованиях", - сказал он.

"Тамбов" не получил средства на сезон от региона. Задолженность клуба по зарплате за сентябрь-октябрь составляла около 118 млн рублей. Несколько игроков "Тамбова" бойкотировали матчи 17-го и 18-го туров Тинькофф-РПЛ со "Спартаком" (1:5) и "Рубином" (0:1) соответственно. "Тамбов" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков в 19 матчах.

"Тамбов" договорился с "Рубином" о продаже защитника Алексея Грицаенко и нападающего Михаила Костюкова, при этом деньги с трансфера пойдут на погашение долгов. Сообщалось, что власти Тамбовской области давно не выходили на связь с клубом.