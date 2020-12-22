Прядкин надеется, что Гинер еще поработает в исполкоме РФС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин надеется, что президент ЦСКА Евгений Гинер еще сумеет поработать в исполкоме Российского футбольного союза (РФС). Об этом он рассказал журналистам по итогам общего собрания РПЛ.

На собрании было принято решение о выдвижении в качестве кандидатов в исполком РФС генерального директора "Рубина" Рустема Сайманова, председателя совета директоров "Динамо" Юрия Соловьева и президента "Краснодара" Сергея Галицкого. Таким образом, нынешние члены исполкома Гинер и владелец "Спартака" Леонид Федун не войдут в его новый состав.

"Я был удивлен [тому, что его не избрали]. Но уверен, что Евгений Леннорович Гинер еще поработает в исполкоме и на благо премьер-лиги", - сказал Прядкин.