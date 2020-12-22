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Чемпионат России по фигурному катанию

Ягудин: полное выздоровление Косторной важнее участия в чемпионате России

Фигуристка пропустит турнир в Челябинске из-за того, что не успела должным образом восстановиться после заражения коронавирусом
Алексей Ягудин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Алексей Ягудин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин не видит проблем в том, что чемпионка Европы Алена Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске. Об этом Ягудин сообщил ТАСС.

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Косторная приняла решение не выступать на чемпионате России из-за того, что не успела должным образом восстановиться после заражения коронавирусом.

"Этот сезон можно назвать сезоном в кавычках. И верно сказал Евгений Плющенко - Алене еще жить да жить. Поэтому от души желаю ей здоровья - это главное. Ей необходимо как следует восстановиться после болезни", - сказал Ягудин.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 24 по 26 декабря.

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