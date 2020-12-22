Ягудин: полное выздоровление Косторной важнее участия в чемпионате России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин не видит проблем в том, что чемпионка Европы Алена Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске. Об этом Ягудин сообщил ТАСС.

Горшков: Косторная не поедет в Челябинск, поскольку не успела восстановиться от болезни

Косторная приняла решение не выступать на чемпионате России из-за того, что не успела должным образом восстановиться после заражения коронавирусом.

"Этот сезон можно назвать сезоном в кавычках. И верно сказал Евгений Плющенко - Алене еще жить да жить. Поэтому от души желаю ей здоровья - это главное. Ей необходимо как следует восстановиться после болезни", - сказал Ягудин.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 24 по 26 декабря.