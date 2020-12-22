Казань в феврале 2021 года примет тестовые соревнования перед играми Специальной Олимпиады

КАЗАНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Тестовые соревнования перед Всемирными зимними играми Специальной Олимпиады - 2022 пройдут в Казани в феврале следующего года. Об этом журналистам во вторник сообщил генеральный директор Дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов.

"В начале года, с 3 по 8 февраля мы проводим Всероссийскую спартакиаду по Специальной Олимпиаде. До последнего мы ожидали, что она будет открытой и в ней будут принимать участие зарубежные спортсмены, но буквально в конце ноября было окончательно принято решение, что зарубежных спортсменов не будет. Будут только спортсмены нашей страны, которые в том числе отберутся для участия в основном мероприятии 2022 года", - сказал он.

Церемонии открытия и закрытия Специальной Олимпиады пройдут в ледовом дворце спорта "Татнефть-Арена". С 8 по 16 января в России планируется провести эстафету огня Специальной Олимпиады, привезенного из Афин. В данный момент организаторы находятся в стадии утверждения маршрута эстафеты. Зажжение огня в Казани планируется 22 января на церемонии открытия игр.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года пройдут в Казани 22-28 января. В них ожидается участие 2 тыс. спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран мира. Соревнования пройдут по семи видам спорта, составляющих программу Всемирных зимних игр: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.