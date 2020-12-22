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Допинг в спорте

Футболисты "Зальцбурга" Камара и Койта попались на допинге

Запрещенное вещество нашли после возвращения игроков из расположения сборной Мали
Полузащитник "Локомотива" Станислав Магкеев и нападающий "Зальцбурга" Секу Койта Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Полузащитник "Локомотива" Станислав Магкеев и нападающий "Зальцбурга" Секу Койта
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 22 декабря. Допинг-тесты футболистов "Зальцбурга" Мохамеда Камара и Секу Койта дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба австрийского клуба.

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Положительными оказались тесты, сделанные 22 ноября, через несколько дней после возвращения из расположения сборной Мали. В их допинг-пробах были обнаружены следы вещества, которое является ключевым ингредиентом препарата, принимаемого для борьбы с высотной болезнью. Они оба заявили, что получили этот препарат от медицинского персонала сборной Мали перед выездным матчем отборочного турнира Кубка африканских наций с командой Намибии, который прошел в городе Виндхук на высоте 1700 м над уровнем моря.

"Мы очень гордимся тем, что наших игроков вызывают в национальные команды. Но мы хотим, чтобы во время полноценного международного матча медицинская работа соответствовала международным стандартам, а врачи были знакомы с правилами", - сказал генеральный менеджер клуба Стефан Рейтер.

В "Зальцбурге" заявили, что в сотрудничестве с УЕФА и соответствующими органами сделают все для получения полного объяснения событий в Мали. 20-летний Камара и 21-летний Койта будут тренироваться с командой весной и получат полную поддержку со стороны клуба в разрешении их дела.

"Зальцбург" был соперником "Локомотива" на групповом этапе Лиги чемпионов в этом сезоне. Койта отметился голевой передачей в гостевом матче с российской командой (3:1). Австрийский клуб занял третье место в группе и продолжит борьбу в 1/16 финала Лиги Европы.

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