Олимпийская чемпионка лыжница Нильссон выступит на этапах Кубка IBU в Арбере

ТАСС, 22 декабря. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон вошла в состав сборной Швеции на январские этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Швеции.

На недавнем контрольном старте в Эстерсунде 27-летняя спортсменка стала третьей в спринте.

Первый этап Кубка IBU пройдет с 14 по 17 января в Арбере (Германия), второй - там же с 18 по 23 января.

Нильссон стала чемпионкой Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане в личном спринте классическим стилем. Также она является двукратным серебряным и бронзовым призером Игр, двукратной чемпионкой мира, еще пять раз завоевывала серебряные медали мировых первенств. В марте 2020 года спортсменка приняла решение перейти в биатлон.