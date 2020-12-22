{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Биатлон

Олимпийская чемпионка лыжница Нильссон выступит на этапах Кубка IBU в Арбере

Первый этап пройдет с 14 по 17 января, второй - с 18 по 23 января
Стина Нильссон EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Стина Нильссон
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 22 декабря. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон вошла в состав сборной Швеции на январские этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Швеции.

На эту тему
Двукратный олимпийский чемпион лыжник Нортуг приговорен к семи месяцам тюрьмы

На недавнем контрольном старте в Эстерсунде 27-летняя спортсменка стала третьей в спринте.

Первый этап Кубка IBU пройдет с 14 по 17 января в Арбере (Германия), второй - там же с 18 по 23 января.

Нильссон стала чемпионкой Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане в личном спринте классическим стилем. Также она является двукратным серебряным и бронзовым призером Игр, двукратной чемпионкой мира, еще пять раз завоевывала серебряные медали мировых первенств. В марте 2020 года спортсменка приняла решение перейти в биатлон.

Теги
Биатлон
Порядка 18 тыс. человек приняли участие в марафоне в городе Даньчжоу на Хайнане
Забег состоялся 20 декабря
Читать полностью