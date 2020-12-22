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Массовый спорт

Матыцин провел встречу в формате видеоконференции с министром культуры и спорта Израиля

Достигнута договоренность о подписании меморандума о сотрудничестве

ТАСС, 22 декабря. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел в формате видеоконференции встречу с министром культуры и спорта Израиля Йехиэлем Троппером. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Во встрече также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол РФ в Израиле Анатолий Викторов и чрезвычайный и полномочный посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви. По итогам встречи достигнута договоренность о подписании меморандума о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта. Отдельно обсуждалась возможность образования рабочей группы по спорту в рамках смешанной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Кроме того, Матыцин предложил израильскому коллеге вести совместную работу над созданием эффективного механизма помощи и поддержки для государств, испытывающих сложности в реализации положений конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте.

Стороны договорились активизировать двусторонние контакты в сфере спорта в контексте празднования в следующем году 30-летия со дня возобновления дипломатических отношений России и Израиля.

Теги
РоссияИзраильМатыцин, Олег Васильевич
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