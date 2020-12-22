Глава совета директоров "Динамо" Соловьев прокомментировал свое выдвижение в исполком РФС

ТАСС, 22 декабря. Глава совета директоров московского "Динамо" Юрий Соловьев воспринял как большое доверие свое выдвижение в качестве кандидата в исполком Российского футбольного союза (РФС). Комментарий Соловьева приводит пресс-служба "Динамо".

Во вторник состоялось общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Соловьев, генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий были выдвинуты РПЛ в качестве кандидатов в исполком РФС.

"Итоги сегодняшнего голосования членов общего собрания РПЛ воспринимаю как большое доверие и одновременно как оценку своей работы на посту главы совета директоров "Динамо". Участие в работе исполкома РФС - это хорошая возможность применить опыт и знания на благо российского футбола", - сказал Соловьев.

Он отметил, что российскому футболу нужна стратегия развития, затрагивающая все направления. "Необходимы решения многих критически важных вопросов, включающих создание новых спортивных, финансовых, маркетинговых и социальных инструментов, которые помогут российскому футболу переформатироваться и сделать столь необходимый рывок в развитии. Уверен, что у руководства РФС есть воля и ресурсы для претворения амбициозных планов в жизнь. Свою задачу вижу в максимальном содействии этому процессу с учетом соблюдения интересов всех участников футбольной индустрии", - заявил глава совета директоров "Динамо".

В нынешний состав исполкома РФС, помимо Галицкого, входят владелец московского "Спартака" Леонид Федун и президент столичного ЦСКА Евгений Гинер. Ранее в кандидаты в исполком РФС была выдвинута президент Федерации футбола Санкт-Петербурга, председатель совета директоров ФК "Зенит" Елена Илюхина. Выборы пройдут в феврале 2021 года, в исполком войдут три представителя.