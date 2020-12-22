Семин заявил, что ему пока не предлагали работу в руководстве ФК "Локомотив"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин пока не получал предложение о работе в руководстве футбольного клуба. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее источник сообщил ТАСС, что Анатолий Мещеряков покинет пост председателя совета директоров "Локомотива". Портал "РБ Спорт" сообщал, что также свой пост оставит генеральный директор клуба Василий Кикнадзе, а Семин может войти в состав менеджмента "Локомотива" вместе с бывшим президентом московского клуба Валерием Филатовым, ныне входящим в совет директоров.

"Я не курсе событий. Если скажут, будем думать. Предлагали ли мне работу? На данный момент работают Кикнадзе и Мещеряков", - сказал Семин.

Также 73-летний специалист высказался о возможном уходе Кикнадзе и Мещерякова из клуба. "Правильно, надо найти другое место, раз они с этим не справились", - отметил Семин.

Семин работал в "Локомотиве" в 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010, 2016-2020 годах, в 2007 году занимал пост президента "Локомотива". Под руководством Семина "Локомотив" стал трехкратным чемпионом России и шесть раз завоевал Кубок России. В мае 2020 года было объявлено, что "Локомотив" не будет продлевать соглашение с Семиным, вместо него главным тренером команды стал серб Марко Николич.