Мещеряков до конца года покинет совет директоров футбольного клуба "Локомотив"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Анатолий Мещеряков до конца текущего года оставит пост председателя совета директоров футбольного клуба "Локомотив". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к московскому клубу.

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Официально об изменениях в составе совета директоров "Локомотива" может быть объявлено 23 декабря. Комментарий Мещерякова на момент публикации получить не удалось.

"Анатолий Анатольевич вынужден будет оставить пост председателя совета директоров клуба в связи с переходом на государственную службу. Это произойдет до конца года", - сообщил источник.

Пост председателя совета директоров Мещеряков занимает с февраля 2016 года. В конце ноября он был освобожден от должности заместителя генерального директора РЖД в связи с истечением срока трудового договора.

За время работы Мещерякова "Локомотив" стал чемпионом России и дважды завоевал кубок страны. При этом в Лиге чемпионов за три сезона команда ни разу не сумела выйти из группы и продолжить выступление в весенней части еврокубков. В нынешнем сезоне "Локомотив" ушел на зимнюю паузу, занимая в чемпионате России восьмое место.

Мещеряков родился в 1966 году, окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, имеет степень кандидата технических наук.