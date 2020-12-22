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Мировой футбол

Массимо Каррера покинул пост главного тренера греческого ФК АЕК

Бывший тренер "Спартака" возглавлял АЕК с 2019 года
Массимо Каррера EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Массимо Каррера
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 22 декабря. Итальянский специалист Массимо Каррера покинул пост главного тренера греческого футбольного клуба АЕК. Об этом сообщает пресс-служба команды.

После 12 матчей АЕК занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Греции, набрав 24 очка, отставание от идущего первым "Олимпиакоса" составляет восемь баллов. Ранее АЕК не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы, одержав одну победу в шести матчах групповой стадии.

Каррере 56 лет, он возглавлял АЕК с 2019 года, контракт был рассчитан на два года. С 2016 по 2018 год итальянец занимал должность главного тренера московского "Спартака", вместе с которым стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и обладателем Суперкубка России (2017). Также Каррера входил в тренерский штаб "Ювентуса" и сборной Италии.

Теги
Каррера, МассимоМировой футбол
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